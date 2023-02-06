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إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر
العالم

إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر

الشروق أونلاين
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إعلان الحداد لمدة 7 أيام في تركيا بعد الزلزال المدمّر
ح.م
زلزال مدمّر في تركيا وسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الإثنين، فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، ترحّما على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر الذي جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان في بيان:”بسبب الزلازل التي حدثت في بلدنا، تمّ إعلان فترة حداد وطنية لمدة 7 أيام”. وأضاف:”سيتمّ تنكيس أعلامنا حتى غروب شمس يوم الأحد 12 فيفري”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا فجر الإثنين، بشدّة 7.8 درجات على سلّم ريجتر، إلى 2458 قتيلا بكل من تركيا وسوريا.

ووقع الزلزال العنيف عند الساعة 4:17 فجر الإثنين. وحدّد مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا، على مسافة 60 كلم فقط من الأراضي السورية.

وبعد ساعات قليلة عن الزلزال الأول، سجّلت هزة قوية ثانية بشدّة 7.5 درجات. تلتها عدّة هزّات ارتدادية، ما تسبّب في انهيار العشرات من المباني بكل من تركيا وسوريا.

وأودى الزلزال بحياة أكثر من 461 شخصا في سوريا، حسب حصيلة أولية لوزارة الصحة السورية. فيما أسفرت الكارثة عن مقتل 1541 شخصا في تركيا، وفق الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث.

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