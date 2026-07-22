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إعلان القائمة الأولية للوكالات المؤهلة لتنظيم حج 2027

الشروق أونلاين
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إعلان القائمة الأولية للوكالات المؤهلة لتنظيم حج 2027
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الحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الأربعاء، عن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1448هـ/2027م، مع فتح باب الطعون أمام الوكالات المترشحة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 جويلية 2026.

وأوضح الديوان أن الإعلان يأتي استنادًا إلى المقرر رقم 156 المؤرخ في 13 جويلية 2026، والمتضمن تشكيل لجنة انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار المترشحة للمشاركة في تنظيم موسم الحج المقبل، وكذا إلى محضر اللجنة المؤرخ في 15 جويلية 2026 الخاص بانتقاء وترتيب الوكالات.

وأكد الديوان أن وكالات السياحة والأسفار المعنية يمكنها تقديم طعن كتابي في النتائج ابتداءً من 23 جويلية 2026 إلى غاية 25 جويلية 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا.

وأضاف أن الطعون توجه في ظرف مغلق إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وتودع لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، مديرية نشاط الحج، بالقبة، وذلك داخل الآجال المحددة.

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