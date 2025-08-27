إعلان القائمة الأولية لوكالات السياحة المؤهلة لتنظيم الحج

506 ترخيص في مجال العمرة والعملية متواصلة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له الأربعاء، عن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م. وأوضح البيان أن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار المؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م، تضم كلا من المتعاملين الوطنيين “مؤسسة سياحة وأسفار الجزائر” و”مؤسسة الديوان الوطني للسياحة” إلى جانب 48 وكالة سياحة وأسفار.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه بإمكان وكالات السياحة والأسفار المشاركة في العملية تقديم طعن كتابي في النتائج، ابتداء من الأربعاء 27 أوت إلى غاية 30 من نفس الشهر، على الساعة 12:00، بحيث “يوجه الطعن في ظرف مغلق إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويودع لدى مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة – مديرة نشاط الحج – القبة في الآجال المحددة أعلاه”.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الوكالات المرخص لها بتنظيم العمرة لموسم 1447 هـ إلى غاية 25 أوت، 506 وكالة، فيما لاتزال عملية التسجيل وسحب دفتر الشروط متواصلة إلى غاية 12 نوفمبر القادم، حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة، الأربعاء، في بيان له.

وأوضح الديوان أن عدد الوكالات المترشحة إلى غاية 25 أوت الجاري قدر بـ692 وكالة، مشيرا إلى أن 560 وكالة قامت بتحميل الملفات، وبعد الدراسة تم قبول منها 506 ملف. و”بلغ عدد الوكلاء السعوديين 209 وكيل، بينهم 198 متعاقدين و11 مسجلين”، حسب ما أشار إليه البيان.