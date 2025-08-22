إعلان المجاعة رسميا في غزة.. حماس ترد

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان المجاعة في غزة “وصمة عار” على الاحتلال الصهيوني وداعميه، ويفرض تحرّكا فوريا لوقف الحرب وفتح المعابر.

وأضافت حركة حماس في بيان لها، الجمعة، أن ما أعلنه “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” التابع للأمم المتحدة حول تفشي المجاعة في محافظة غزة، وما أكدته منظمة الصحة العالمية من أن مدينة غزة تعاني من مجاعة تمتد في جميع أنحاء القطاع، “يمثل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان محاصَر”.

لأول مرة.. الأمم المتحدة تعلن رسميا تفشي المجاعة في غزة

وصباح الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا، تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن المجاعة في قطاع غزة كارثة من صنع الإنسان، داعيا الكيان الصهيوني إلى ضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان القطاع.

وجاء تصريح غوتيريش، عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا عن تفشي المجاعة في غزة، حيث أضاف “لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب”.

وأكد “نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق”.

كما نقلت وكالة رويترز عن مرصد عالمي للجوع يوم الجمعة قوله إن المجاعة ضربت منطقة في قطاع غزة ومن المرجح أن تنتشر خلال الشهر المقبل.

وقال نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن 514 ألف شخص – أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في غزة – يعانون من المجاعة ، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد إلى 641 ألف شخص بحلول نهاية سبتمبر.

وتابع المرصد -الذي يضم خبراء من عدة دول- أن سوء التغذية الحاد سيتفاقم بسرعة في القطاع حتى جوان 2026.