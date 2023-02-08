إعلان الناجحين في امتحان ترقية مستخدمي التربية في 2 مارس

كشفت وزارة التربية الوطنية بأنه تم تحديد يوم 2 مارس المقبل، كتاريخ للإفراج عن نتائج الناجحين في الامتحانات المهنية الداخلية التي نظمت يوم 21 جانفي الفارط، للترقية إلى الرتب المستحدثة، والتي سيتم إشهارها على مستوى كافة مديريات التربية للولايات.

وسيتعرف المترشحون الذين شاركوا في الامتحان المهني للترقية إلى أربع رتب عليا ويتعلق الأمر، بأستاذ رئيسي وأستاذ مكون ومشرف تربية ونائب مقتصد، وخصص له قرابة 34 ألف منصب مالي بعنوان سنة 2022، على نتائجهم في الـ2 مارس الداخل، بدءا من الساعة الثالثة زوالا، والتي سيتم إشهارها على مستوى جميع مديريات التربية للولايات.

ويذكر أن وزارة التربية الوطنية قد التزمت بتجسيد مرحلتين من ترقية مستخدميها إلى الرتب العليا، إذ برمجت مؤخرا امتحانا مهنيا داخليا للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون وبعض الرتب الآيلة للزوال لطي هذا الملف بصفة نهائية، والذي شارك فيه قرابة 160 ألف مترشح موزعين وطنيا، للتنافس على قرابة 34 ألف منصب مالي.

بالمقابل فقد فتحت بعض مديريات التربية، باب الترشح أمام الموظفين الحاصلين على شهادات ومؤهلات عليا بعد التوظيف، والراغبين في الترقية إلى رتب عليا، للارتقاء “بالسلم الوظيفي”، حيث حددت تاريخ هذا الخميس كآخر أجل، لإيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مصالح المستخدمين.