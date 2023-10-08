-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
“طوفان الأقصى”.. أكثر من 500 قتيل إسرائيلي وجرح 2048
العالم

إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية بدول العالم

الشروق أونلاين
  • 232
  • 0
إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية بدول العالم

قالت وسائل إعلام عبرية إن سلطات الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة.

ووجهت السلطات تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل.

وأحدثت العملية العسكرية الكبيرة التي شنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل فجر السبت 7 أكتوبر الجاري زلزالا أمنيا وسياسيا مدويا في إسرائيل، وستكون لها ارتدادات قوية على السياق الإقليمي المؤثر في ديناميكية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسب مراقبين دوليين.

ويعكس نجاح حركة حماس في إحداث الصدمة الأمنية الكبيرة من خلال عملية “طوفان الأقصى” فشلا أمنيا واستخباراتيا إسرائيليا ذريعا، ومن المؤكد أن ارتداداته ستكون كبيرة على سياسة الكيان الصهيوني داخليا وخارجيا.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه.

مقالات ذات صلة
ما لدى القسام أكبر بكثير مما رآه الناس في الساعات الأولى من المواجهة

ما لدى القسام أكبر بكثير مما رآه الناس في الساعات الأولى من المواجهة

بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخر في إطلاق نار بالإسكندرية

بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة آخر في إطلاق نار بالإسكندرية

قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم الوزير مؤيد شعبان

قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم الوزير مؤيد شعبان

ترامب يبدي استعداده لرئاسة مجلس النواب “مؤقتا”

ترامب يبدي استعداده لرئاسة مجلس النواب “مؤقتا”

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل قيادات حماس في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل قيادات حماس في غزة

كتائب القسام توجّه رشقة من 150 صاروخا نحو تل أبيب

كتائب القسام توجّه رشقة من 150 صاروخا نحو تل أبيب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد