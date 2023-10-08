إعلان حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية بدول العالم

قالت وسائل إعلام عبرية إن سلطات الاحتلال أعلنت حالة التأهب القصوى في جميع السفارات الإسرائيلية في العالم بسبب أحداث غزة.

ووجهت السلطات تعليمات لجميع السفراء الإسرائيليين في العالم بعدم الخروج من المنزل.

وأحدثت العملية العسكرية الكبيرة التي شنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل فجر السبت 7 أكتوبر الجاري زلزالا أمنيا وسياسيا مدويا في إسرائيل، وستكون لها ارتدادات قوية على السياق الإقليمي المؤثر في ديناميكية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسب مراقبين دوليين.

ويعكس نجاح حركة حماس في إحداث الصدمة الأمنية الكبيرة من خلال عملية “طوفان الأقصى” فشلا أمنيا واستخباراتيا إسرائيليا ذريعا، ومن المؤكد أن ارتداداته ستكون كبيرة على سياسة الكيان الصهيوني داخليا وخارجيا.

في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه.