إعلان طلب العروض لتقديم الخدمات للحجاج الجزائريين

طبقا لدفاتر الشروط الخاصة بالعملية

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، الخميس في بيان له، الشركات والمؤسسات المؤهلة لتقديم الخدمات لفائدة الحجاج الجزائريين، إلى تقديم عروضهم التقنية والمالية، طبقا لدفاتر الشروط الخاصة بالعملية، وذلك تحضيرا لموسم حج 1447هـ/2026م.

وتشمل الخدمات محل الطلب “إسكان الحجاج بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة، التغذية والإعاشة بمقرات إقامة الحجاج، النقل المميز (دورة كاملة: من وإلى المنافذ، وبين المدن وبالمشاعر المقدسة)، تحميل، تنزيل ونقل أمتعة الحجاج من وإلى المنافذ وبين المدن، إلى جانب الإشراف الصحي للحجاج وإيجار مقر مكتب شؤون حجاج الجزائر بالمدينة المنورة”، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

وللمشاركة في تقديم العروض المذكورة، “يتوجب أن تكون الشركة أو المؤسسة معتمدة ومؤهلة قانونا لتقديم الخدمات محل الطلب في المملكة العربية السعودية”.

أما فيما يخص نشر وسحب دفتر الشروط، أفاد المصدر بأنه “يمكن للمهتمين الاطلاع وسحب دفاتر الشروط من خلال تحميلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة www.onpo.dz ، أو عبر الصفحة الرسمية للديوان على الفايسبوك

https://www.facebook.com/dzonpo

ولهذا الغرض، حدد الديوان الوطني للحج والعمرة مدة إعداد العروض بعشرة أيام ابتداء من تاريخ 02 أكتوبر الجاري، على أن يودع الظرف لدى القنصلية العامة الجزائرية بجدة، ابتداء من الأحد 05 أكتوبر إلى غاية يوم السبت 11 أكتوبر2025 على الساعة 12:00 ظهرا، وفقا لذات البيان.