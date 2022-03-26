إعلان عام 2022 “عام شوشا” في جمهورية أذربيجان

تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلاقات بين أذربيجان والأمم المتحدة، الشراكة بين الأمم المتحدة وأذربيجان في مدينة شوشا، العاصمة الثقافية لجمهورية أذربيجان، انضمت أذربيجان إلى الأمم المتحدة في مارس 1992، وبعد شهرين احتلت أرمينيا مدينة شوشا. خلال هذه الفترة تم تدمير مدينة شوشا المحتلة.

قال مساعد رئيس جمهورية أذربيجان – رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف: “نتيجة الانتصار العظيم لأذربيجان في الحرب الوطنية، تم تحرير مدينة شوشا مثل غيرها من المدن والأقاليم. اليوم، شوشا هي العاصمة الثقافية لأذربيجان وتعمل كمركز دبلوماسي لمناقشة العلاقات بين الأمم المتحدة وأذربيجان في الفترة المقبلة. لها معنى سياسي ودبلوماسي كبير ولكن رمزي أيضا”.

أشار وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان السيد جيهون بيراموف إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحدد الأولويات بشأن مختلف القضايا التي تواجه العالم في مختلف المجالات.

يقوم بلدنا بعمل واسع النطاق ومنهجي للتطوير في هذه المجالات، نظمت أذربيجان اجتماعا خاصا في شوشا خلال شهر مارس 2022 لمناقشة تحديات ما بعد الصراع وما بعد الوباء التي تواجه العالم في سياق الأمم المتحدة، وحضره رؤساء وممثلو مختلف الوكالات الحكومية الأذربيجانية، وكذلك رؤساء وكالات الأمم المتحدة المختلفة. نعتقد أن هذا الحدث سيكون مفيدا للعلاقات بين أذربيجان والأمم المتحدة كمنصة مهمة لمناقشة مواضيع هامة جدا.

تعتبر مدينة شوشا تاج منطقة كاراباخو مكانا مقدسا وعزيزا على شعبنا، حب مدينة شوشا هو جزء لا يتجزأ من الوجود الروحي لكل أذربيجاني.

أعلن فخامة رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف هذا العام 2022 هو عام مدينة شوشا في أذربيجان.

شهدت مدينة شوشا، التي أسسها باناهالي خان الذي كان خان كاراباخ في عام 1752، واحتفلت بالذكرى السنوية 270 لتأسيسها هذا العام، تطورًا ثريًا ولعبت دورًا استثنائيًا في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية لأذربيجان وجنوب القوقاز بأكمله.

هذه المدينة، التي حافظت دائمًا على مظهرها التاريخي الفريد والبيئة الفريدة التي شكلتها، كتبت صفحات مهمة في تاريخنا من الفكر الأدبي والثقافي والعلمي والاجتماعي بشخصياتها العظيمة.

يرتبط التطور السريع لشوشا في السبعينيات من القرن الماضي ارتباطًا وثيقًا باسم زعيمنا الوطني حيدر علييف، تم اتخاذ قرارات خاصة بشأن تطوير المدينة بمبادرة من القائد العظيم. منذ ذلك الحين، توسعت أعمال البناء في شوشا، وتم اتخاذ خطوات مهمة لتخليد ذكرى شخصياتنا الثقافية.

احتلت شوشا، المتميزة بموقعها الاستراتيجي، من قبل القوات المسلحة الأرمينية في 8 ماي 1992، حيث شنت عدوانًا عسكريًا على أذربيجان. خلال فترة الاحتلال، تم تدمير المئات من المعالم التاريخية والثقافية في المدينة نتيجة أعمال التخريب.

حرر الجيش الأذربيجاني الشجاع في 8 نوفمبر 2020 مدينة شوشا من الاحتلال خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، أصبح انتصار شوشا، الذي أدى إلى استسلام أرمينيا، احتفالًا بالروح البطولية لشعبنا ونُقش في تاريخنا باعتباره يوم النصر.

مباشرة بعد انتصار شوشا، جنبا إلى جنب مع بناء البنية التحتية في المدينة، بدأ ترميم المعالم التاريخية والثقافية، تم إيلاء اهتمام كبير للإدارة العامة لضمان المرونة والكفاءة في تنظيم أعمال البناء، ومنه أنشئت محمية ولاية شوشا.

اليوم، يتم تنفيذ مشاريع ضخمة في شوشا، التي أعلنت العاصمة الثقافية لأذربيجان، لاستعادة الصورة التاريخية الحقيقية للمدينة، يُعد إعداد المخطط العام لشوشة، وترميم تمثال نصفي للشاعر الكبير ملا بناه واقف، ومجمع ضريح المتحف، وافتتاح متحف منزل المطرب العظيم بولبول(اسم الكامل: مورتوزا ماشادي أغلو مامادوف) وتمثال الموسيقار عزيير حاجي بايلي، وكذلك ترميم الآثار التاريخية والدينية والمعمارية.

إن إحياء تقليد تنظيم أيام Vagif الشعرية (نسبة إلى الشاعر الكبير ملا بناه واقف) أمام مهرجان ” خاري بولبل للموسيقى” وضريحه الرائع في سهل سيدر، يظهر أيضًا أن مدينة شوشا تنتعش بسرعة وتلتحق بحياتها الثقافية الكاملة السابقة.