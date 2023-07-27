إعلان عن وظائف هامة في وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، الخميس، عن فتح باب التوظيف في معهد وطني سينما عالي جديد سيتم افتتاحه قريبًا.

وأفاد بيان لوزارة الثقافة عن بحثها عن “أساتذة ومدرسين متفوقين في مجالات متنوعة للانضمام إلى فريقها التعليمي”.

ويشترط للتقديم على هذه الوظائف شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة البروفيسور في مجالات ذات صلة بالسينما، بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية، حسب البيان.

وسيتولى المعهد تدريس مجموعة واسعة من المواد الأكاديمية والتخصصات السينمائية، بما في ذلك:

الإخراج

التصوير السينمائي

السيناريو

التركيب والمونتاج

التصميم الصوتي

الإضاءة

تصميم الإنتاج

السينما التجريبية

السينما الوثائقية

وغيرها من التخصصات المتعلقة بالسينما، حسبما جاء في بيان وزارة الثقافة.