إعلان للحرفيين الجزائريين الراغبين في المشاركة في معرض الصناعة التقليدية بميلانو

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح باب التسجيل أمام المؤسسات والحرفيين الجزائريين للمشاركة في معرض الصناعة التقليدية بميلانو “Artigiano in Fiera”، الذي ستحتضنه مدينة ميلانو الإيطالية من 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2025.

الوزارة أشارت في بيانها أن هذه المشاركة تندرج في إطار جهودها الرامية إلى التعريف بالإبداعات الحرفية الجزائرية وإبراز جودة وتميّز المنتوج الوطني في واحدة من أبرز التظاهرات العالمية المخصّصة للحرف والصناعات التقليدية، وكذا فتح آفاق جديدة لولوج الأسواق الأوروبية.

رابط التسجيل للمشاركة في المعرض

ويمكن التسجيل لكل للمؤسسات والحرفيين الناشطين في مجالات: المأكولات والمشروبات الحرفية، مستحضرات العناية الشخصية والمنتجات الطبيعية، الأعمال الفنية والإبداعات المحدودة أو منتجات الخزف والزجاج والمشغولات المعدنية، وحدد يوم 20 أكتوبر كآخر أجل للتسجيل.

وستمنح المشاركة في هذه التظاهرة العالمية للمشاركين فرصة البيع المباشر أمام جمهور دولي يفوق مليون زائر، وإمكانية التواصل مع كبار الموزعين والمشترين والمتاجر الفاخرة إضافة إلى التعرّف على متطلبات السوق الأوروبية من خلال تفاعل مباشر مع المستهلكين.