إعلان مشترك بشأن أجندة استراتيجية للشراكة بين الجزائر وألمانيا

تتويجا للقاء جمع بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشار الفيدرالي فريدريش ميرتس يوم الخميس في برلين، أصدرت الجزائر وألمانيا إعلانا مشتركا بشأن أجندة استراتيجية للشراكة بين البلدين.

وجدّد الطرفان عبر هذا الإعلان المشترك، التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف الذي تلعب فيه الأمم المتحدة دورا محوريا، وبنظام عالمي قائم على القانون الدولي. بما في ذلك:

احترام سيادة كل دولة واستقلالها وسلامة أراضيها،

وحماية حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.

وفي ميدان التعاون الاقتصادي، سجّل الجانبان بارتياح المنحى العام التصاعدي لتجارتهما الثنائية. حيث تظل ألمانيا من بين الشركاء والموردين الأوروبيين الرئيسيين للجزائر، لا سيما في مجالات:

الآلات الصناعية،

والمعدات الكهربائية،

والمركبات،

والمنتجات الكيميائية والصيدلانية.

كما اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية القيام بمشاريع بحثية مشتركة، والتعاون في مجال التكنولوجيات الناشئة ومنظومات الابتكار. مؤكدين اهتمامهما بترقية الشراكات في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

وفيما يتعلّق بالتعاون الأمني والدفاعي، رحّب الطرفان بالحوار الجاري حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك التعاون في مجال الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني ومواجهة التضليل الاعلامي.

وشرع رئيس الجمهورية مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تدوم يومين إلى ألمانيا. بدعوة من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وأجرى الرئيس الجزائري خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس، حول:

تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا،

واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

كما يُعقد على هامش الزيارة، منتدى اقتصادي جزائري ألماني، بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

ويُنتظر أن تتوج أشغال المنتدى بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية في مجالات عديدة.

النصّ الكامل للإعلان المشترك بين الجزائر وألمانيا: