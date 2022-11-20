إعلان مشترك لميسي ورونالدو يفاجئ العالم عشية مونديال قطر

انتشرت عشية انطلاق مونديال قطر صورة للنجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهما يمارسان لعبة الشطرنج، بالتزامن مع انطلاق نهائيات كأس العالم بدولة قطر.

وجاء في التعليق على الصورة التي قام كل من رونالدو وميسي بنشرها، على “انستغرام”: “النصر هو حالة ذهنية، تقليد طويل في صناعة الحقائب التي صورها أني ليبوفيتز للويس فويتون.

وظهر النجمان وهما يلعبان الشطرنج في دعاية لشركة “لويس فيتون” الشهيرة للأزياء.

وأكدت تقرير إعلامية أن الصورة هي ضمن سلسلة شهيرة للشركة الفرنسية التي تعتمد على الأساطير في مجال الرياضة، وكرة القدم تحديداً، والتي انطلقت سنة 2010.

وحسب التقارير تدعى الحملة “Core values”، وكانت المرة الأولى لها بتواجد الثلاثي بيليه، دييغو أرماندو مارادونا، وزين الدين زيدان وهم يلعبون كرة قدم على الطاولة.