إعلان موعد مؤتمر الأفلان قبل نهاية السنة

خطى سريعة لإنهاء كافة التحضيرات.. بعجي يؤكد:

لمّح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، إلى إمكانية تحديد موعد عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب قبل نهاية السنة، مشيرا أن “الأفلان” يتجه بخطى سريعة نحو إنهاء كافة التحضيرات الخاصة بالموعد بداية من تنصيب اللجان الولائية وانتخاب المندوبين وصولا إلى تجهيز وثيقة القانون الأساسي للحزب.

وقال بعجي، الاثنين، في لقاء جمعه بالمشرفين على عملية انتخاب مندوبي المؤتمر ورؤساء اللجان الانتقالية، إن زمن القرارات الفوقية والهمجية على – حد تعبيره- قد ولى، مشيرا أن الأفلان قد فتح صفحة جديدة ستتوج بعقد مؤتمر جامع يعيد للحزب مكانته الفعلية ودوره الريادي في الساحة الوطنية.

وحسب الأمين العام للحزب، فإن الإعلان عن تاريخ المؤتمر الحادي عشر سيكون قريبا أي قبل نهاية سنة 2022، ليضيف في رسالته الموجهة لرؤساء المحافظات الانتقالية والمشرفين على العملية الانتخابية أن العمل على إعادة الحزب لمكانته يأتي على رأس أولوياته قائلا: “القيادة الحالية استطاعت أن تعيد الكلمة للمناضلين والثقة مع الشعب بعد فترة عصيبة مر بها الحزب لا مثيل لها”.

وأشار بعجي أن المؤتمر القادم للحزب بالنسبة لهم هو تحد استثنائي على اعتبار أنه ينعقد في سياق وطني جديد بكل ما يفرضه ذلك من رهانات تنظيمية وسياسية مصرحا: “الافلان يعمل حاليا على تنظيم وترتيب أوراقه ليواكب التطورات الحالية وشعاره الشعب والدولة”.

وأضاف المتحدث في كلمته “منذ التحاقنا على رأس الأمانة العامة بذلنا جهدا إصلاحيا مكثفا وكان خطابنا السياسي صريحا ومغايرا من أجل أن نعيد الكلمة للمناضلين ونسترجع المصداقية التي أضاعها حزبنا منذ سنوات من الشرعية المفقودة والقرارات الفوقية التي يمكن القول بأنها حمقاء”.

وعاد بعجي ليذكر بالفوز الذي حققه الحزب طيلة ثلاثة استحقاقات سياسية عرفتها البلاد، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على حالة الارتياح التي يتواجد بها، مؤكدا أنها “رسالة واضحة لكل المغامرين والهمجيين والحاقدين على الحزب”.

وفي سياق متصل، قال بعجي إن “الجزائر استكملت بناء المؤسسات الدستورية وهي تسعى لتجسيد لم الشمل وبناء جبهة داخلية مساندة للجيش الوطني”، ليضيف “الأفلان ساند مبادرة لم الشمل التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وبخصوص القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر، قال بعجي إنها كانت ناجحة بامتياز رغم التصرفات الصبيانية غير المسؤولة التي صدرت عن نظام المخزن، معتبرا أنّ “الرئيس تبون بذل جهودا جبارة، خاصة في إعادة القضية الفلسطينية للواجهة لتتصدر جدول أعمال قمة الجزائر، وبلادنا تسعى اليوم بصدق لتمثل قيما ومواقف لا تكون محل مساومة خاصة في دعمها لقضية فلسطين وقضية الشعب الصحراوي”.