-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إعلان نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2025 هذا الثلاثاء

الشروق أونلاين
  • 193
  • 0
إعلان نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2025 هذا الثلاثاء
ح.م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري

تُعلن نتائج توجيه الناجحين في بكالوريا 2025، صباح الثلاثاء 5 أوت 2025. حسب ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري مساء الإثنين.

وقال الوزير بداري في منشور على فيسبوك، إن “الإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025، سيكون يوم غد الثلاثاء 5 أوت 2025. إبتداء من الساعة العاشرة 10:00 صباحا”، عبر هذا الرابط.

وتمّت عملية التسجيل الأولي للطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا، عبر موقع المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي. في الفترة ما بين 22 و26 جويلية الماضي. قبل مرحلة التسجيلات النهائية بعد تأكيد اختيار التخصّصات الجامعية بين 10 و15 أوت الجاري.

وقد وفّرت المنصة المعدّة للعملية، أداة ذكية تساعد المسجّلين في اختيار تخصصاتهم، بناء على معالجة نقاطهم في الامتحان الوطني، باستخدام الذكاء الاصطناعي. إلى جانب عرض قوائم تعريفية حول المهن والكفاءات التي تناسب كل تخصص.

مقالات ذات صلة
بمناسبة اليوم الوطني للجيش.. رئيس مجلس الأمة يستقبل ثلّة من المجاهدين

بمناسبة اليوم الوطني للجيش.. رئيس مجلس الأمة يستقبل ثلّة من المجاهدين

جيش الجزائر… أشواط كبرى على طريق القوة الدفاعية

جيش الجزائر… أشواط كبرى على طريق القوة الدفاعية

عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع

عطاف يستقبل سفيرة ناميبيا في زيارة وداع

إطلاق منصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بمواقف السيارات ووسائل النقل الحضري

إطلاق منصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بمواقف السيارات ووسائل النقل الحضري

تحسن وضعية البحر في الأيام القادمة

تحسن وضعية البحر في الأيام القادمة

التضامن العربي

التضامن العربي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد