إعلان نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2025 هذا الثلاثاء

تُعلن نتائج توجيه الناجحين في بكالوريا 2025، صباح الثلاثاء 5 أوت 2025. حسب ما أكده وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري مساء الإثنين.

وقال الوزير بداري في منشور على فيسبوك، إن “الإعلان عن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة 2025، سيكون يوم غد الثلاثاء 5 أوت 2025. إبتداء من الساعة العاشرة 10:00 صباحا”، عبر هذا الرابط.

وتمّت عملية التسجيل الأولي للطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا، عبر موقع المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي. في الفترة ما بين 22 و26 جويلية الماضي. قبل مرحلة التسجيلات النهائية بعد تأكيد اختيار التخصّصات الجامعية بين 10 و15 أوت الجاري.

وقد وفّرت المنصة المعدّة للعملية، أداة ذكية تساعد المسجّلين في اختيار تخصصاتهم، بناء على معالجة نقاطهم في الامتحان الوطني، باستخدام الذكاء الاصطناعي. إلى جانب عرض قوائم تعريفية حول المهن والكفاءات التي تناسب كل تخصص.