إعلان هام للمتعاملين الاقتصاديين والمهتمين بالتصدير

أعلنت الكنفدرالية الجزائرية للصناعيين والمنتجين (CIPA)، الخميس، عن انطلاق البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية الدولية لسنة 2025، وذلك في إطار دعم الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

وحسب بيان للكنفدرالية، يُمثل هذا البرنامج فرصة استراتيجية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمؤسسات المنتجة الطامحة لتوسيع نشاطها نحو الأسواق الدولية، من خلال المشاركة في فعاليات ومعارض دولية ستُقام طيلة السنة.

ومن المقرر أن تنطلق أول فعالية مبرمجة في مدينة نواكشوط، موريتانيا، خلال شهر ماي المقبل، على أن تتواصل المشاركات الجزائرية في عدة وجهات دولية أخرى حتى نهاية العام.

ودعت الكنفدرالية جميع المتعاملين الاقتصاديين والمهتمين بالتصدير إلى التواصل للحصول على تفاصيل البرنامج والملف الكامل للمشاركة عبر البريد الإلكتروني: contact@cipa-dz.com.