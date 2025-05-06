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الجزائر

إعلان هام من الجوية الجزائرية

محمد فاسي
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إعلان هام من الجوية الجزائرية
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طائرة الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إلغاء رحلتين مبرمجتين بين الجزائر العاصمة ومدينة تولوز الفرنسية، كان من المقرر تنفيذهما اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، وذلك بسبب الإضراب المزمع تنظيمه في فرنسا.

وأوضحت الشركة في بيان لها مساء الإثنين أن الرحلتين المعنيتين هما AH1044 (الجزائر – تولوز) وAH1045 (تولوز – الجزائر)، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء جاء نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها.

وقدّمت الخطوط الجوية الجزائرية اعتذارها لزبائنها عن الإزعاج الذي قد ينجم عن هذا الإلغاء، داعية المسافرين المعنيين إلى التواصل مع مصالحها عبر الرقم 3302 للحصول على مزيد من المعلومات أو الترتيبات البديلة.

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