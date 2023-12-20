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اقتصاد

إعلان هام من علامة السيارات “شيري” لفائدة زبائنها

الشروق أونلاين
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إعلان هام من علامة السيارات “شيري” لفائدة زبائنها

قالت شركة “أوتو ليدر كومباني” ممثل علامة شيري في الجزائر إن زبائنها الذين سددوا الشطر الأول لاقتناء سياراتهم عبر كامل فروعها في الجزائر، بأن سياراتهم ستصل تباعا، ابتداءً من يوم الخميس.

وأكدت الشركة في منشور لها على صفحتها عبر فيسبوك أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهل استلام السيارات؛ حسب الموديلات المتوفرة ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر جانفي

وتابعت أنه سيتم الاتصال بالزبائن من طرف فريقنا لاستكمال دفع المبلغ المتبقي من قيمة السيارة.

وأضافت الشركة أنه التزاما من شركة أوتو ليدر كومباني كممثل حصري لعلامة شيري في الجزائر فإنها سنتيح لزبون لوحة ترقيم حصرية للسنة الجديدة 2024 .

وجددت الشركة التزامها بتحقيق وعودها، عبر تسليم السيارات في فترة لا تتجاوز 45 يوما، حسب دفتر الشروط.

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