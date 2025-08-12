إعلان صيني أمريكي جديد خاص بحرب الرسوم الجمركية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تمديد هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما اضافية، كفرصة جديدة للوصول الى اتفاق نهائي يُرضي الطرفين ويُعزز التبادل التجاري بينهما.

وفي منشورٍ له على منصة “تروث” أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه على أمرٍ تنفيذيّ بتعليق فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية المصدّرة الى أمريكا والمقدّرة سلفا بـ 145 %.

كما أعلنت وزارة التجارة الخارجية الصينية في بيان لها اليوم، عن اتخاذ إجراءات جديدة لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية، والمقدّرة أيضا بـ 125 %.

ويُتيح الاتفاق الأمريكي الصيني، فرصة لطرفي النزاع برفع مبادلاتهما التجارية بالرغم من اتفاقهما الأخير على تحديد رسوم جمركية أمريكية بنسبة 30 % وصينية بـ 10 %.

وفي شهر ماي الماضي، باشر الجانبان الأمريكي والصيني مفاوضاتهما في مدينة جُنيف السويسرية لايجاد حلّ لنزاعهما التجاري وتخفيف حدّة التوتر بما يخدم مصالح البلدين، وكان من جملة الاتفاق، تعليق الرسوم الجمركية الكبيرة والمقدرة بـ (125% – 145%) لمدّة 90 يوما، ليتبع هذا الاجتماع لقاء آخر خلال شهر جويلية الماضي، ثبّت من خلاله الجانبان مستوى الرسوم الجمركية (30% – 10 %) دون الاعلان عن هدنة جديدة.