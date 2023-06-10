إغراءات الأندية العربية تستقطب العديد من النجوم الجزائريين

موازاة مع انتقال بن سبعيني إلى دورتموند وزروقي إلى روتردام وعوار إلى روما

يتجه العديد من المحترفين الجزائريين للقيام بهجرة معاكسة من أوروبا إلى الدوريات العربية، لاسيما القطرية والسعودية، على وجه الخصوص. وهذا، نظير العقود المغرية التي تقترحها هذه الأخيرة من أجل استقطاب أفضل اللاعبين.

وعلى غرار الموضة الجديدة بنزوح نجوم الكرة العالميين نحو البطولة السعودية والخليجية عموما، يفكر عدد كبير من نجوم المنتخب الوطني في السير على آثار رونالدو وبن زيمة والانتقال للعب في الدوريات العربية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب آخر التقارير الصحفية الأوروبية، ينتظر أن يشهد “الميركاتو الصيفي” القادم تنقل الكثير من اللاعبين الجزائريين نحو مختلف الدوريات العربية، وهذا في ظل الوضعية الرياضية الصعبة التي يعيشها معظمهم مع أنديتهم الحالية في أوروبا بسبب الأزمة المالية التي تعرفها الكثير من الأندية في القارة العجوز.

من جهة ثانية، أصبح اللاعبون الجزائريون من بين اللاعبين المطلوبين بكثرة في سوق التنقلات، بعدما ارتفعت قيمتهم الفنية خلال السنوات الأخيرة.

وكانت ظاهرة هجرة المحترفين الجزائريين، من أوروبا إلى الخليج، قد عرفت تطورا ملحوظا، خلال السنوات القليلة الأخيرة، لاسيما بعد كأس العالم 2014، وزادت بعد تتويج المنتخب الوطني بكاس أمم إفريقيا بمصر سنة 2019.

في نفس السياق، فضّل العائد إلى صفوف المنتخب الوطني، فيكتور لكحل مغادرة الليغا 1 الفرنسية وترك ناديه لوهافر بعدما حقق معه الصعود هذا الموسم والانتقال إلى الدوري القطري في صفوف نادي أم صلال، الذي أمضى معه على عقد حتى عام 2025.

وتألق فيكتور لكحل بشكل لافت مع نادي لوهافر خلال الموسم الأخير، ما جعل الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين يختاره ضمن القائمة المختصرة لأفضل لاعبي دوري الدرجة الثانية، إلا أنه فضل الدوري القطري على الليغا 1 الفرنسية.

في ذات الاتجاه، من الممكن أن يسير الجناح الطائر للمنتخب الوطني، آدم وناس، بعد العرض المغري الذي وصله من طرف السد القطري، الذي أبدى رغبة كبيرة في ضم المهاجم السابق لنابولي، حيث قدّم عرضا رسميا لإدارة نادي ليل الفرنسي في انتظار القرار النهائي في ذلك الذي يعود لوناس، الذي قد يرضخ أمام جاذبية القيمة المالية التي يقترحها العرض الذي وصله.

ولعل المفاجأة الكبيرة قد يصنعها النجم الجزائري الأول، رياض محرز، الذي دخل اهتمامات نادي الأهلي السعودي، الذي وضعه من بين أهم اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم هذه الصائفة.

وأمام العرض المالي الكبير جدا الذي تقدم به الأهلي للفوز بصفقة النجم الجزائري، كل شيء سيتضح، بحسب ما تؤكده آخر التقارير الإعلامية، بعد نهائي دوري الأبطال، رغم ان الوضعية الصعبة التي يعيشها محرز في السيتي قد تدفعه للموافقة على العرض السعودي.

في الأخير، يتجه محبوب الجماهير الجزائرية، يوسف بلايلي، للعودة أيضا إلى الدوري التونسي، من بوابة ناديه السابق، الترجي التونسي الذي يرغب في استرجاعه.

وترجح آخر الأخبار عودة بلايلي بنسبة شبه مؤكدة إلى صفوف الترجي التونسي، الذي قد يكون فرصته الوحيدة لاستعادة مكانته من جديد في المنتخب الوطني، بعد استغنى عنه المدرب جمال بلماضي ولم يوجه له الدعوة لحضور التربص الذي سينطلق هذا الأسبوع تحسبا لمباراتي أوغندا وتونس.

يذكر، أن ياسين براهيمي كان من بين ابرز النجوم الجزائريين الذين فضلوا ترك أوروبا والتوجه نحو البطولة القطرية، حيث كان انتقل من بورتو البرتغالي إلى نادي الريان القطري قبل أن ينضم هذا الموسم إلى صفوف نادي الغرافة.

وإلى جانب براهيمي، استقطب الدوري القطري عديد نجوم الخضر، على غرار عدلان قديورة، إسحاق بلفوضيل وفريد بولاية.