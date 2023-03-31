-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بارتفاع حصة المطاحن إلى 100 بالمائة.. وزير التجارة:

إغراق السوق الوطنية بمادتي السميد والفرينة

ف. ع
  • 1613
  • 0
إغراق السوق الوطنية بمادتي السميد والفرينة
ح.م
جانب من اللقاء

أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني، الخميس، أن ارتفاع حصة المطاحن إلى 100 بالمائة سيعمل على إغراق السوق الوطنية بمادتي السميد والفرينة.
وجاء ذلك خلال لقاء عمل ترأسه زيتوني مع وفد من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، يقوده كمال مولى، رئيس المجلس، ويضم متعاملين اقتصاديين من أصحاب المطاحن.
ويأتي هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية مع مختلف الشعب المهنية، مباشرة بعد دخول حيز التنفيذ قرار رفع حصة المطاحن من القمح اللين المدعم، من 40 إلى 100 بالمائة من طاقة إنتاج كل مطحنة على المستوى الوطني.
وتناول هذا الاجتماع الذي حضره إطارات الوزارة، عدة مسائل ومقترحات من شأنها إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع التجاري، حسب البيان.
وفي هذا الإطار، وقصد مواصلة تموين السوق الوطنية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك، شدد الوزير على “ضرورة تطوير شبكة التوزيع من أجل توفير مادتي السميد والفرينة، في كل مناطق الوطن، خاصة بعد رفع حصة المطاحن”.
كما أكد زيتوني، أن ارتفاع حصة المطاحن إلى 100 بالمائة سيعمل على “إغراق السوق الوطنية بهذه المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، ما سيضع حدا للمضاربة والتذبذب في التوزيع”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
الحكومة تستعرض تحضيرات احتضان الألعاب العربية

الحكومة تستعرض تحضيرات احتضان الألعاب العربية

عرقاب: الشركات المحلية مدعوة للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة

عرقاب: الشركات المحلية مدعوة للمشاركة في مشاريع الطاقات المتجددة

ميزانية لتكوين الأساتذة الباحثين في اللغة الإنجليزية بالخارج

ميزانية لتكوين الأساتذة الباحثين في اللغة الإنجليزية بالخارج

تناغم لافت في مواقف الجزائر وواشنطن من القضية الصحراوية

تناغم لافت في مواقف الجزائر وواشنطن من القضية الصحراوية

سوق السكوار

سوق السكوار

الوزير براقي و80 متهما أمام القضاء في 13 أفريل

الوزير براقي و80 متهما أمام القضاء في 13 أفريل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد