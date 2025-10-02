-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إغلاق المركز الثقافي الأمريكي بالجزائر مؤقتا لهذا السبب

الشروق أونلاين
  • 362
  • 0
إغلاق المركز الثقافي الأمريكي بالجزائر مؤقتا لهذا السبب
ح. م
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، اليوم الخميس، 2 أكتوبر، عبر منشورات في صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، عن إغلاق المركز الثقافي الأمريكي بالجزائر مؤقتا.

وإضافة إلى إغلاق مركزها الثقافي، أعلنت السفارة أيضا أنه و”نظرًا لانقطاع الاعتمادات المالية”، لن يتم تحديث حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بانتظام حتى استئناف العمليات بالكامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن.

لافتة أنه وفي الوقت الحالي “ستستمر خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات، حسبما يسمح الوضع.”

وتعد السفارة الامريكية في الجزائر من أكثر السفارات الأجنبية نشاطا على شبكات التواصل الاجتماعي. فتمتلك السفارة على فيسبوك 1.2 مليون متابع، أما على شبكة “إكس”، فيتابعها أزيد من 222 ألف متابع.

أدخل أمريكا رسميا في شلل تام.. ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟  

ومنذ صباح يوم أمس الأربعاء 1 أكتوبر، أدخل الإغلاق الحكومي الولايات المتحدة في حالة شلل إداري غير مسبوقة منذ سبع سنوات، بعدما فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل.

مقالات ذات صلة
لقاءات تشاورية مرتقبة لتحسين ممارسة الاستيراد المصغر

لقاءات تشاورية مرتقبة لتحسين ممارسة الاستيراد المصغر

نشرية تحذيرية: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 5 ولايات

نشرية تحذيرية: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 5 ولايات

مقترحات “الحد من هجرة الأدمغة” على طاولة السلطات العليا

مقترحات “الحد من هجرة الأدمغة” على طاولة السلطات العليا

لا مساومة ولا تهاون في إعادة ترتيب المركزية النقابية

لا مساومة ولا تهاون في إعادة ترتيب المركزية النقابية

بداية التطبيق الفعلي للتصنيفات الجديدة للأساتذة المتعاقدين

بداية التطبيق الفعلي للتصنيفات الجديدة للأساتذة المتعاقدين

المكننة والرقمنة و”الدرون” و”السمارت فارمينغ” لتصحيح أرقام الفلاحين!

المكننة والرقمنة و”الدرون” و”السمارت فارمينغ” لتصحيح أرقام الفلاحين!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد