إغلاق المركز الثقافي الأمريكي بالجزائر مؤقتا لهذا السبب

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، اليوم الخميس، 2 أكتوبر، عبر منشورات في صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، عن إغلاق المركز الثقافي الأمريكي بالجزائر مؤقتا.

وإضافة إلى إغلاق مركزها الثقافي، أعلنت السفارة أيضا أنه و”نظرًا لانقطاع الاعتمادات المالية”، لن يتم تحديث حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بانتظام حتى استئناف العمليات بالكامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن.

لافتة أنه وفي الوقت الحالي “ستستمر خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات، حسبما يسمح الوضع.”

وتعد السفارة الامريكية في الجزائر من أكثر السفارات الأجنبية نشاطا على شبكات التواصل الاجتماعي. فتمتلك السفارة على فيسبوك 1.2 مليون متابع، أما على شبكة “إكس”، فيتابعها أزيد من 222 ألف متابع.

ومنذ صباح يوم أمس الأربعاء 1 أكتوبر، أدخل الإغلاق الحكومي الولايات المتحدة في حالة شلل إداري غير مسبوقة منذ سبع سنوات، بعدما فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل.