إغلاق مسجد في فرنسا بزعم الدعوة إلى الجهاد
أغلقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، المسجد الكبير في بوفيه شمالي البلاد، لمدة ستة أشهر بزعم التشجيع على الكراهية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات لقناة “Cnews”: أن إغلاق المسجد الكبير في بوفيه بسبب خطب الإمام التي تدعو للتطرف والعنف والدعوة إلى الجهاد.
وأضاف دارمانان أن السلطات قامت مؤخراً بتفتيش 99 مسجداً كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة.
ومن جهتها أخطرت محافظة واز الفرنسية، الجمعة الماضي، إدارة مسجد بلال بقرارها إغلاقه لمدة ستة أشهر.
La menace terroriste reste élevée en France. Nous avons considérablement renforcé les moyens pour lutter contre le terrorisme :
👉37 attentats islamistes déjoués depuis 2017
👉doublement du budget de la DGSI
👉1900 emplois supplémentaires depuis 2017 dans la lutte antiterroriste pic.twitter.com/HJo08qISZ6
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 14, 2021