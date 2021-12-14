إغلاق مسجد في فرنسا بزعم الدعوة إلى الجهاد

أغلقت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، المسجد الكبير في بوفيه شمالي البلاد، لمدة ستة أشهر بزعم التشجيع على الكراهية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تصريحات لقناة “Cnews”: أن إغلاق المسجد الكبير في بوفيه بسبب خطب الإمام التي تدعو للتطرف والعنف والدعوة إلى الجهاد.

وأضاف دارمانان أن السلطات قامت مؤخراً بتفتيش 99 مسجداً كان يشتبه بأنها تنخرط في أنشطة متطرفة.

ومن جهتها أخطرت محافظة واز الفرنسية، الجمعة الماضي، إدارة مسجد بلال بقرارها إغلاقه لمدة ستة أشهر.