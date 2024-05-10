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اقتصاد
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إفتتاح الطبعة الثانية لمعرض “فارما إكسبو”

الشروق أونلاين
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إفتتاح الطبعة الثانية لمعرض “فارما إكسبو”

 إنطلقت أمس الخميس، في مدينة سطيف، الطبعة الثانية لمعرض المنتجات الصيدلانية “فارما إكسبو”، بمشاركة 61 مؤسسة متخصصة في الإنتاج الصيدلاني.

وضم هذا المعرض، ممثلين عن مؤسسات عمومية و خاصة ناشطة في المجال ورواد صناعة الأدوية و موزعين، بالإضافة إلى المنظمات المهنية الناشطة في قطاع الصيدلة و الصحة و كذا البنوك و الخدمات.

وفي تصريح لـ “واج”، قال مدير المعرض، خليفة بلة “يعد هذا الصالون في طبعته الثانية، فرصة لإبراز القدرات الإنتاجية في الصناعة الصيدلانية و شبه الصيدلانية بالجزائر و فضاء للمنتجين و جميع المتعاملين للبحث و في السبل الكفيلة لتلبية احتياجات السوق من الأدوية”، وإلى جانب ذلك، يعد هذا المعرض “فضاء لتبادل الخبرات و اكتشاف آخر التطورات الحاصلة في مجال الصناعة الصيدلانية و شبه الصيدلانية”، بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية فيما بين العارضين والزوار من جهة وبين العارضين فيما بينهم من جهة أخرى.

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