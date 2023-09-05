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الجزائر

إفتتاح موسم الصيد ابتداءً من 15 سبتمبر

الشروق أونلاين
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إفتتاح موسم الصيد ابتداءً من 15 سبتمبر
الأرنب البري

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها، الثلاثاء، عن افتتاح نشاط الصيد لموسم 2023-2024، إبتداءً من تاريخ 15 سبتمبر الجاري. 

وسيفتتح موسم الصيد في هذا التاريخ (15 سبتمبر) وذلك “على حسب مخطط الصيد لكل ولاية الذي يحدد فترات الصيد، مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها، والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطيادها”.

وقامت وزارة الفلاحة من خلال المديرية العامة للغابات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل النشاط فعالاً من خلال:

  • تنظيم الصيادين وتدريبهم للحصول على رخصة الصيد.
  • تنصيب المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية مع البدء في أشغاله.
  • تحديد مناطق الصيد المخصصة للإيجار بالمزارعة و ضبط حدودها.
  • إعداد مخطط الصيد.

كما دعت الوزارة “محافظي الغابات لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تترتب عن افتتاح موسم الصيد وممارسته في ظروف حسنة. مع إتخاذ كافة الترتيبات الوقائية والأمنية الخاصة بسلامة الأشخاص وإحترام التوازن الإيكولوجي”.

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