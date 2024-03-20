إفراج مشروط عن داني ألفيش مقابل مليون يورو

قضت محكمة في برشلونة، الأربعاء، بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش بكفالة قدرها مليون يورو .

وتشمل شروط إطلاق سراح ألفيش التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا بالإضافة إلى إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيا.

ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع، كما فرضت المحكمة أمرا يمنع داني ألفيش من الاقتراب من الضحية.

ولم يقض ألفيش سوى ربع مدة عقوبته البالغة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.