-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إفراج مشروط عن داني ألفيش مقابل مليون يورو

عمر سلامي
  • 813
  • 0
إفراج مشروط عن داني ألفيش مقابل مليون يورو
أرشيف
داني ألفيش

قضت محكمة في برشلونة، الأربعاء، بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش بكفالة قدرها مليون يورو .

وتشمل شروط إطلاق سراح ألفيش التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا بالإضافة إلى إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيا.

ولا يزال من الممكن استئناف القرار الذي لم يتخذ بالإجماع، كما فرضت المحكمة أمرا يمنع داني ألفيش من الاقتراب من الضحية.

ولم يقض ألفيش سوى ربع مدة عقوبته البالغة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.

مقالات ذات صلة
رونالدو يتلقى دعوة لدخول الإسلام في رمضان

رونالدو يتلقى دعوة لدخول الإسلام في رمضان

بالصور.. بيتكوفيتش يشرع في تطبيق برنامج عمله

بالصور.. بيتكوفيتش يشرع في تطبيق برنامج عمله

بِالفيديو: تدريبات البوليفيين قبيل مواجهة “الخضر”

بِالفيديو: تدريبات البوليفيين قبيل مواجهة “الخضر”

“أنا لاعب تنافسي وكنت أرغب دائما في العودة إلى المنتخب”

“أنا لاعب تنافسي وكنت أرغب دائما في العودة إلى المنتخب”

3 مقابلات قويّة في كأس الجزائر

3 مقابلات قويّة في كأس الجزائر

مبلغ تسريح عمورة يفوق 37 مليون يورو

مبلغ تسريح عمورة يفوق 37 مليون يورو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد