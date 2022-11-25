إفريقيا الوسطى: مقتل جندي مغربي في هجوم على مطار أوبو

قتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام التابعة لصفوف بعثة الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطي، الخميس، في هجوم على مطار أوبو.

وحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى، فإن الوفاة كانت في أعقاب هجوم صباح الخميس وقع في مطار أوبو (جنوب شرق جمهورية إفريقيا الوسطى)، بينما كان الجندي المغربي يقوم مع عناصر أخرى من فرقته بتأمين محيط المطار.

وأوضحت أنها فتحت على الفور تحقيقاً في الملابسات الدقيقة لهذا الهجوم.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة هذا الهجوم على قوات حفظ السلام، و أكدت أنه جريمة حرب بموجب القانون الدولي ويعرض أصحابه للمقاضاة من قبل العدالة المحلية أو الدولية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم حتى يتم تقديمهم بسرعة إلى العدالة.

ويوم 15 جوان 2022، أعلنت الأمم المتّحدة أنّ عنصرين مغربيين من قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى، لقيا مصرعهما غرقاً بعد سباحتهما في نهر قرب الحدود مع الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) فلاديمير مونتيرو إنّ “الحادث كان مؤسفا”.

وأضاف أنّ العسكريين المغربيين “لقيا حتفهما غرقاً في خلال استحمامهما في نهر رافاي، الذي يقع على مسافة 700 كيلومتر شرق العاصمة بانغي، قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية”.

ويشارك جنود مغاربة ضمن أكثر من 14 ألف عنصرا في قوات حفظ السلام بإفريقيا الوسطى، التي تعاني حربا أهلية منذ 2013.