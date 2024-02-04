“إفريقيا ستحظى بالاحترام عندما تفوز بكأس العالم”

رئيس "الكاف "باتريس موتسيبي":

أبدى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) فخره بمستوى كأس الأمم الجارية في كوت ديفوار، لكنه أقر بأن أفريقيا ستحظى بالاحترام المستحق عندما تفوز بكأس العالم في يوم ما.

وفي قطر 2022 حقق المغرب أكبر إنجاز أفريقي ببلوغ الدور قبل النهائي بكأس العالم، لكنه خرج من دور الـ16 بكأس الأمم على يد جنوب أفريقيا ضمن مفاجآت النسخة الحالية التي شهدت تألق المنتخبات الأقل تصنيفا.

ويرى موتسيبي أن نجاح منتخبات مغمورة في كوت ديفوار يرجع إلى زيادة الأموال الموجهة لهذه الدول من “الكاف”.

وبجانب المغرب، خرجت منتخبات كبرى مبكرا من كأس الأمم، حيث ودع الأبطال السابقون غانا وتونس والجزائر من دور المجموعات، ثم غادرت مصر صاحبة الرقم القياسي بسبعة ألقاب والسنغال حاملة اللقب من دور 16.

وفي المقابل، تألقت منتخبات متراجعة في التصنيف القاري والدولي وحققت نتائج مذهلة مثل الرأس الأخضر وغينيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية وموزمبيق وناميبيا.

وقبل يوم من انطلاق البطولة أعلن “الكاف” زيادة المكافآت المالية، بحيث يحصل البطل على سبعة ملايين دولار، بزيادة قيمتها 40 في المائة مقارنة بالنسخة الماضية.

وأوضح موتسيبي لـ”بي بي سي”: “الكثير من اللاعبين لا يحصلون على نفس القدر من الأموال، تعلمت خلال آخر 20 عاما أن زيادة الأموال التي تذهب إلى اللاعبين، أو الفريق، ستلهمهم بشكل هائل”.

وبدا رئيس الكاف أكثر تفاؤلا إزاء المستقبل، قائلا: “الكثير من الأموال توجه الآن أيضا إلى أكاديميات تطوير المواهب، لذا يمكننا رؤية نتائج هذا الاستثمار حاليا وسنرى المزيد لاحقا، المستقبل يبدو مشرقا”.

وتأهلت إلى دور الثمانية أربعة فرق لم يسبق لها التتويج باللقب، لكن خرجت أنغولا وغينيا على يد نيجيريا والكونغو الديمقراطية أول المتأهلين للمربع الذهبي، ولا تزال المفاجآت واردة.

وتابع موتسيبي: “ارتفعت جودة المنتخبات الأفريقية بشكل هائل ويجب أن يستمتع الجمهور بمشاهدة المباريات، يجب أن تظل جذابة ومثيرة لتحظى بقيمة تجارية، ويمكن استغلال هذه القيمة للدفع للاعبين أو المدربين والإداريين، أنا فخور بالمستوى الحالي، حتى مستوى الحكام من طراز عالمي. يجب أن تحظى الكرة الأفريقية بالاحترام لأننا نتحلى داخل الملعب بالجودة مثل أفضل فرق العالم”.

وواصل المسؤول الجنوب أفريقي: “لا يزال يتبقى الكثير من العمل، والنتائج تحكم، عندما يفوز منتخب أفريقي بكأس العالم سنحظى بالتقدير الذي نستحقه”.