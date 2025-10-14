إفريقيا ستُشارك في المونديال بِهذه المنتخبات

تعرّفت قارة إفريقيا سهرة الثلاثاء، على ممثّليها التسعة في نهائيات كأس العالم 2026 لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد تنظيم آخر المقابلات، من فعّاليات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

وتمثّلت أسماء المنتخبات في: الجزائر، تونس، مصر، جنوب إفريقيا، غانا، المغرب، السنيغال، كوت ديفوار، جزر الرأس الأخضر.

وبِالمقابل، حازت منتخبات الغابون والكونغو الديموقراطية والكاميرون ونيجيريا أحسن رتبة ثانية. وعليه ستلعب بطولة مصغّرة بِصيغتَي نصف نهائي ونهائي في نوفمبر المقبل. ويكسب الفائز تأشيرة خوض آخر مقابلتَين في مارس 2026، يُجريهما أمام منافسَين من قارات أخرى غير إفريقيا، ويُطالب حينها بِالفوز في كلتا المواجهتَين، إن أراد بلوغ المونديال.

عموما، ووفقا للنمط الجديد بـ 48 منتخبا، منحت “الفيفا” القارة السمّراء 9 مقاعد ونصف المقعد.

وتُسحب قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر المقبل، بينما تُجرى النهائيات ما بين جوان وجويلية 2026.