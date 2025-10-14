-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إفريقيا ستُشارك في المونديال بِهذه المنتخبات

علي بهلولي
  • 1210
  • 0
إفريقيا ستُشارك في المونديال بِهذه المنتخبات

تعرّفت قارة إفريقيا سهرة الثلاثاء، على ممثّليها التسعة في نهائيات كأس العالم 2026 لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد تنظيم آخر المقابلات، من فعّاليات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

وتمثّلت أسماء المنتخبات في: الجزائر، تونس، مصر، جنوب إفريقيا، غانا، المغرب، السنيغال، كوت ديفوار، جزر الرأس الأخضر.

وبِالمقابل، حازت منتخبات الغابون والكونغو الديموقراطية والكاميرون ونيجيريا أحسن رتبة ثانية. وعليه ستلعب بطولة مصغّرة بِصيغتَي نصف نهائي ونهائي في نوفمبر المقبل. ويكسب الفائز تأشيرة خوض آخر مقابلتَين في مارس 2026، يُجريهما أمام منافسَين من قارات أخرى غير إفريقيا، ويُطالب حينها بِالفوز في كلتا المواجهتَين، إن أراد بلوغ المونديال.

عموما، ووفقا للنمط الجديد بـ 48 منتخبا، منحت “الفيفا” القارة السمّراء 9 مقاعد ونصف المقعد.

وتُسحب قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر المقبل، بينما تُجرى النهائيات ما بين جوان وجويلية 2026.

مقالات ذات صلة
بيان بِخصوص إصابة بلايلي

بيان بِخصوص إصابة بلايلي

تشجيع الخواص على فتح مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة

تشجيع الخواص على فتح مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة

“كاف” يعلن عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025

“كاف” يعلن عن موعد انطلاق عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا 2025

“الخضر” سيلعبون مباراة “شكلية” تهم أوغندا والكامرون والسنغال ونيجيريا

“الخضر” سيلعبون مباراة “شكلية” تهم أوغندا والكامرون والسنغال ونيجيريا

“الخضر” من أجل اختتام مثالي للتصفيات.. وبيتكوفيتش أمام تحديات جديدة أمام أوغندا

“الخضر” من أجل اختتام مثالي للتصفيات.. وبيتكوفيتش أمام تحديات جديدة أمام أوغندا

بالفيديو.. أمير سعيود يختار أفضل خماسي في تاريخ المنتخب الوطني

بالفيديو.. أمير سعيود يختار أفضل خماسي في تاريخ المنتخب الوطني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد