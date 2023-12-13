إفشال محاولات إغراق الجزائر بـ 10 قناطير من الكيف المغربي

نجحت وحدات ومفارز للجيش الوطني خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، في إحباط محاولات إغراق الجزائر بأكثر من 10 قناطير من الكيف المغربي، فيما تم توقيف 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، تضمن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، أنه ” في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 ديسمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية”.

ففي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (47) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (10) قناطير و(38) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (68213) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (126) شخصا وضبطت (21) مركبة و(70) مولدا كهربائيا و(33) مطرقة ضغط و(770) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (40) شخصا آخر وضبط (09) بنادق صيد و(04) مسدسات آلية و(60737) لتر من الوقود و(305) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(14) قنطار من مادة التبغ و(11676) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الوطن وأنقذوا (149) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (124) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.