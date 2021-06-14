إفشال مخطط لنقل فتيات من الجنوب كـ “حراقة” نحو إيطاليا

يتم استدراجهن نحو خنشلة عن طريق حسابات وهمية على الفايسبوك

أحبطت الفرقة الجنائية بأمن ولاية خنشلة، مخطط هجرة غير شرعية، نحو إيطاليا، تستهدف فتيات الجنوب الجزائري، تتم الإطاحة بهن عبر حسابات وهمية، على صفحات الفايس بوك، قبل مطالبتهن بالتنقل نحو ولاية خنشلة، بغية السفر نحو عنابة ومنها باتجاه إيطاليا، بعد دفعهن مبالغ مالية معتبرة، وتقديمهن تنازلات أخرى تصل حتى إلى بيع أجسادهن.

ومكنت العملية من استرجاع شابتين من بسكرة، وتوقيف أربعيني متلبسا باستقبال الشابتين بالمحطة البرية، مع استرجاع هواتف نقالة وكمية من المجوهرات الذهبية، دفعتها الضحيتان إلى المعني، مقابل تمكينهما من الهجرة.

وبحسب خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن هذه القضية تم اكتشاف تفاصيلها بعد تقدم شخصين إلى مقر الأمن للإبلاغ عن اختفاء ابنتيهما، في ظروف غامضة، بعد مغادرتهما مسكنيهما العائلي، بمدينة بسكرة، باتجاه ولاية خنشلة، ليباشر إثر ذلك عناصر الفرقة الجنائية تحرياتهم وتحقيقاتهم انطلاقا من استغلال أوصاف الضحيتين، قبل أن يلفت انتباه عناصر الشرطة، خلال دورية عمل بالمحطة البرية لنقل المسافرين، وجود شابتين تحملان نفس المواصفات المقدمة من قبل والديهما، وبرفقتهما المشتبه فيه، الذي وفور مشاهدته لعناصر الشرطة، حاول الفرار غير أن محاولته باءت بالفشل، ليتم توقيفه وتحويله رفقة الضحيتين إلى مقر الأمن، لاستكمال إجراءات التحقيق، أين اتضح أن الموقوف، تواصل مع الفتاتين عبر الفايس بوك، عن طريق حساب مسجل باسم مستعار لفتاة، حيث.

وبعد التأكد من رغبتهما في الهجرة، اتفق معهما وأوهمهما بأنه بإمكانه نقلهما إلى الخارج انطلاقا من مدينة عنابة، مقابل مبلغ مالي معتبر، ليتم الاتفاق معهما على أن تتنقلان إلى مدينة خنشلة، من أجل نقلهما رفقة فتيات أخريات إلى الوجهة المتفق عليها، حيث قدما إلى مدينة خنشلة وبمجرد وصولهما إلى المحطة البرية لنقل المسافرين، قامت بإعطاء المشتبه فيه أربعة أقراط من المعدن الأصفر، وكذا هاتف ذكي، ليتم توقيفه واسترجاع الهاتف النقال، وكذا الأقراط الذهبية، ليتم تحرير محضر جزائي في حق الموقوف، بتهمة جنحة الشروع في القيام بتدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص، من أجل الحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى وجنحة النصب، وتقديمه أمام العدالة التي أمرت بوضعه تحت التزامات الرقابة القضائية، في انتظار محاكمته لاحقا.