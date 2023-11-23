إفلاس نجم برشلونة السابق بعد تعرضه لعملية احتيال في تركيا

كشفت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة السابق، أردا توران، تعرض لعملية احتيال في تركيا، خسر على إثرها الملايين من أمواله، التي جمعها خلال مسيرته الكروية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير لها ، أن الدولي التركي السابق لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.

وقال توران في تصريحات متداولة: “لقد خدعني مدير بنك بقوله: “من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق ربحا”.

اردا توران لاعبنا السابق بعد اعتزاله تعرض لعملية نصب من مدير بنك تركي وفقد 13 مليون دولار بعد أن قال له سوف استثمر هذا المبلغ لك pic.twitter.com/Wl9IlYvHJt — FCB World (@forcabarca_ar) November 21, 2023

وأضاف الدولي التركي السابق: “لقد دفعت أكثر من 13 مليون يورو، كل المال والجهد في مسيرتي الذي اكتسبته، اختفى فجأة بسبب تلك العملية”.

وأكدت التقارير أن مدير بنك سابق يدعى سيسيل إرزان،، هو من نصح أردا توران باستثمار أمواله، كما فعل مع زملائه في الفريق أبرزهم حارس المرمى الأوروغوياني فرناندو موسليرا.