-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إفلاس نجم برشلونة السابق بعد تعرضه لعملية احتيال في تركيا

عمر سلامي
  • 1913
  • 0
إفلاس نجم برشلونة السابق بعد تعرضه لعملية احتيال في تركيا
أرشيف
أردا توران

كشفت تقارير صحفية، أن نجم برشلونة السابق، أردا توران، تعرض لعملية احتيال في تركيا، خسر على إثرها الملايين من أمواله، التي جمعها خلال مسيرته الكروية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير لها ، أن الدولي التركي السابق لا يمر بأفضل لحظة في حياته الشخصية والمادية، بعدما تعرض لعملية احتيال من قبل بنك في بلده، ليخسر ما يصل إلى 13 مليون يورو.

وقال توران في تصريحات متداولة: “لقد خدعني مدير بنك بقوله: “من يستثمر في هذا الصندوق سيحقق ربحا”.

وأضاف الدولي التركي السابق: “لقد دفعت أكثر من 13 مليون يورو، كل المال والجهد في مسيرتي الذي اكتسبته، اختفى فجأة بسبب تلك العملية”.

وأكدت التقارير أن مدير بنك سابق يدعى سيسيل إرزان،، هو من نصح أردا توران باستثمار أمواله، كما فعل مع زملائه في الفريق أبرزهم حارس المرمى الأوروغوياني فرناندو موسليرا.

مقالات ذات صلة
الجزائرية نسيمة صايفي تفوز بجائزة الإبداع الرياضي

الجزائرية نسيمة صايفي تفوز بجائزة الإبداع الرياضي

“يويفا” يعاقب سلتيك الأسكتلندي بسبب دعمه لفلسطين

“يويفا” يعاقب سلتيك الأسكتلندي بسبب دعمه لفلسطين

هذه هي أجور جزائريي البطولة الإيطالية

هذه هي أجور جزائريي البطولة الإيطالية

ماندريا منح الثقة.. عمورة صنع الفارق وشايبي وزروقي يتألقان

ماندريا منح الثقة.. عمورة صنع الفارق وشايبي وزروقي يتألقان

عملاقٌ آخر يدخل سباق انتداب آيت نوري

عملاقٌ آخر يدخل سباق انتداب آيت نوري

بِالفيديو: مُدرب مُنافس “الخضر” يتّهم الحكم ويُقدّم طلبا لِاتحاد الكرة

بِالفيديو: مُدرب مُنافس “الخضر” يتّهم الحكم ويُقدّم طلبا لِاتحاد الكرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد