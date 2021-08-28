إقالات بالجملة وسط رؤساء محافظات الأفلان

بعجي عين رؤساء لجان انتقالية لتسيير الحزب

أنهى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، مهام 10 رؤساء محافظات ولائية، وأمر بتعيين رؤساء لجان انتقالية في هذه المناصب لتسيير الحزب في المرحلة المقبلة، وذلك تحضيرا للانتخابات المحلية، المزمع تنظيمها نوفمبر المقبل في حال استقر الوضع الصحي في البلاد.

في خطوة استعجالية لضبط بيت الحزب العتيد عشية استحقاقات سياسية مهمة، استعجل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الوضع لإجراء سلسلة من التغييرات في صفوف أمناء محافظات الحزب في عدة ولايات، على غرار محافظات تندوف، عين وسارة، ورقلة، إضافة إلى تقرت وبسكرة وعين الدفلى، وتم تعيين رؤساء لجان انتقالية في مناصبهم لتسيير الحزب خلال المرحلة المقبلة التي ستكون شاهدة على موعد انتخابي مهم متمثل في الانتخابات المحلية.

وحسب مصادر حزبية، فإن التغييرات الأخيرة التي أجراها الأمين العام للحزب تندرج في إطار تسوية الوضع الداخلي للحزب، في ظل وجود جبهة داخلية معارضة للأمين العام للحزب، والتي من شأنها التأثير على مساره كأمين عام على رأس الأفلان، خاصة وأن دائرة الصراع بينه وبين بعض قيادات الحزب في توسع مستمر، إذ وصل مداها إلى غاية المطالبة بعقد اجتماع للدورة الطارئة للجنة المركزية، بهدف سحب الثقة من الأمين العام والتحضير لعقد المؤتمر الحادي عشر للحزب.

ولاقت تلك المطالب رفضا شديدا من قبل الأمين العام الذي شكك في قدرة معارضيه على استدعاء اللجنة المركزية للحزب وسحب الثقة منه، مشيرا في تصريحات صحفية سابقة أن مناوئيه ليس لديهم الشرعية في استدعاء اللجنة المركزية، فهم يمثلون فئة قليلة عكس ما تم الإدلاء به، ليرد عليه أعضاء في اللجنة المركزية بكونهم يمتلكون النصاب القانوني وينتظرون رد وزارة الداخلية، لعقد دورة طارئة للجنة المركزية في أقرب وقت.