إقالات وأزمات وأندية من دون مدرب عشية انطلاق مرحلة العودة

سبعة أندية صنعت الاستثناء والبقية بالغت في التغيير

بقيت بطولة القسم الأول وفية لعاداتها المتمثلة أساسا في كثرة التغييرات وعدم الاستقرار على مستوى المدربين، بدليل أن عديد الأندية تداول عليها مدربان أو ثلاثة خلال النصف الأول من البطولة، فيما توجد فرق أخرى في رحلة البحث عن مدربين جدد عشية انطلاق مرحلة العودة، وفي مقدمة ذلك شباب قسنطينة ونادي بارادو بعدما قرّر حجار وشريف الوزاني الانسحاب.

إذا كانت بطولة القسم الأول ستسجل عودتها إلى أجواء المنافسة نهاية الأسبوع بإجراء الجولة الأولى من مرحلة العودة، فإن النصف الأول من الموسم عرف استهلاك عدد معتبر من المدربين لأسباب ومبررات مختلفة، بعضها مرتبط بالتعثرات وأخرى له علاقة بمزاجيات المسيرين ومحيط الأندية، من خلال الضغط على المدربين لإرغامهم على الانسحاب، وكانت مولودية وهران في صدارة الأندية التي بالغت في التغيير بـ3 مدربين في المجموع، والبداية كانت مع آيت جودي الذي ترك مكانه للتونسي معز بوعكاز، ليخلفه مؤخرا المدرب عمراني، ونفس الكلام ينطبق على اتحاد الجزائر الذي استهل المشوار مع لافان وخلفه مؤقتا عز الدين رحيم ليتم الاستنجاد بالمدرب زلاتكو كرومبوتيتش.

أما الصاعد هلال شلغوم العيد فقد سقط بدوره في أزمة التغييرات، بعدما أرغم إيغيل مزيان على الرحيل تاركا مكانه لمساعده بن مسعود، في الوقت الذي تم الاستنجاد بعد ذلك بالمدرب عزيز عباس الذي أعاد القاطرة إلى السكة في انتظار التأكيد، بعدما تعذر عليه ذلك مع فريقه السابق نجم مقرة.

من جهة أخرى فقد قامت أندية أخرى بتغيير واحد لأسباب مختلفة، أغلبها بسبب أزمة النتائج على غرار وداد تلمسان (كمال بوهلال/ سليماني)، نصر حسين داي (كريم زاوي/ عبد السلام)، أمل الأربعاء (بوفنارة/ فيصل كبيش)، أولمبي المدية (التونسي لطفي السليمي/ كريم زاوي)، شبيبة القبائل (سطمبولي ثم التونسي سويح)، نجم مقرة (عزيز عباس ثم التونسي معز لسعد). فيما صنعت لحد الآن 7 أندية الاستثناء، من خلال الحفاظ على مدربيها، ويتعلق الأمر بكل من شباب بلوزداد (البرازيلي ماركوس باكيتا)، وفاق سطيف ( التونسي نبيل الكوكي)، شبيبة الساورة (التونسي قيس اليعقوبي)، مولودية الجزائر (التونسي بن يحي)، جمعية الشلف (سمير زاوي)، اتحاد بسكرة (يوسف بوزيدي)، سريع غليزان (بوغرارة)، في الوقت الذي يسود شباب قسنطينة غموض بعد قرار حجار بالانسحاب، وكذلك نادي بارادو الذي عرف استقالة شريف الوزاني.

ومن خلال بعض النقاط التي يمكن الوقوف عليها بناء على حركة التغييرات التي عرفها المدربون في مختف الأندية، فقد سجلنا تواجدا معتبرا للمدربين التونسيين الذين سجلوا حضورا مكثفا في البطولة الوطنية، بعضهم نجح وآخرون أخفقوا، في الوقت الذي اشرف المدرب عباس على فريقين، حيث أن البداية كانت مع نجم مقرة قبل أن يحول الوجهة نحو هلال شلغوم العيد، وكذلك كريم زاوي الذي انسحب من نصر حسني داي وتعاقد مؤخرا مع أولمبي المدية.

الأطقم الفنية لأندية القسم الأول مع انطلاق مرحلة العودة:

مدرب واحد

شباب بلوزداد (البرازيلي ماركوس باكيتا)، وفاق سطيف (التونسي نبيل الكوكي)، شبيبة الساورة (التونسي قيس اليعقوبي)، مولودية الجزائر (التونسي بن يحي)، جمعية الشلف (سمير زاوي)، اتحاد بسكرة (يوسف بوزيدي)، سريع غليزان (بوغرارة) شباب قسنطينة (شريف حجار)، نادي بارادو (شريف الوزاني).

مدربان

وداد تلمسان (كمال بوهلال/ سليماني)، نصر حسين داي (كريم زاوي/ عبد السلام)، أمل الأربعاء (بوفنارة/ فيصل كبيش)، أولمبي المدية (التونسي لطفي السليمي/ كريم زاوي)، شبيبة القبائل (سطمبولي ثم التونسي سويح)، نجم مقرة (عزيز عباس ثم التونسي معز لسعد).

3 مدربين

اتحاد الجزائر (لافان، رحيم مؤقتا ثم زلاتكو كرومبوتيتش)، مولودية وهران (آيت جودي/ التونسي معز بوعكاز/ عمراني)، هلال شلغوم العيد (إيغيل مزيان/ بن مسعود مؤقتا/ عزيز عباس).