إقالة المدرب الذي عاقب حجام بِسبب الصّوم

أعلنت إدارة نادي نانت الفرنسي، الثلاثاء، عن إقالة المدرب أنطوان كومبواري.

وكان التقني الفرنسي أنطوان كومبواري (59 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق نانت في فيفري 2021.

وعجز فريق نانت عن تذوّق حلاوة الفوز في المقابلات الرّسمية الستّ الأخيرة، ويتموقع أسفل جدول الترتيب (المركز الـ 17) في البطولة المحلّية، ومُهدّد بِالنزول إلى القسم الثاني، كما خسر نهائي الكأس الفرنسية. وهو أحد أقوى أسباب تنحيته.

وعيّنت إدارة نادي نانت التقني المحلّي بيير أريستوي مدربا جديدا لِفريقها الكروي، لكن يشتغل بِصفة مُؤقّتة حتى نهاية الموسم الحالي. وأشارت إلى أنه اتّفق معها على تحقيق هدف البقاء في حظيرة النّخبة.

وكان التقني أريستوي يُدرّب فريق صنف أقلّ من 19 سنة لِنادي نانت.

ونعود إلى المدرب أنطوان كومبواري، فقد أحدث مُؤخّرا جدلا كبيرا، بعد قرار اشْتُمّت منه العنصرية، والقاضي بِإبعاد المدافع الدولي الجزائري جوين حجام، بِسبب تشبّثه بِصوم رمضان.

للإشارة، فإن فريق نانت يضمّ في صفوفه أيضا المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور.