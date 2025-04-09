إقالة المدرب كانافارو

أنهت إدارة نادي دينامو زغرب مهام المدرب الإيطالي فابيو كانافارو، كما جاء في بيان لِلفريق الكرواتي نشره بعد ظهيرة الأربعاء.

واشتغل المدرب كانافارو (51 سنة) لمدة ثلاثة أشهر في الجهاز الفني لفريق دينامو زغرب، وأشرف على 14 مباراة رسمية.

ويتموقع دينامو زغرب ثالثا في لائحة ترتيب بطولة كرواتيا، قبل 8 جولات عن انتهاء المنافسة، متخلفا عن الرائد هايجوك سبليت بِفارق 8 نقاط. علما أن خوض رابطة أبطال أوروبا في هذا البلد يقتصر أمره على متصدّر لائحة الترتيب. كما ودّع سباق الكأس المحلية من محطة ربع النهائي، بالخسارة داخل القواعد. وهي حصيلة “سلبية” عجّلت بِإقالة المدرب كانافارو، الذي مُنِيَ فريقه بهزيمة ثقيلة (0-3) في البطولة أمام المضيف إيسترا، مساء السبت الماضي.

وبات مساعد كانافارو ساندرو بيركوفيتش رابع مدرب لدينامو زغرب، في الموسم الحالي.

ويملك دينامو زغرب 25 لقب بطولة كرواتية، و17 كأسا محلية، وهو رقم قياسي في المنافستين. وكان في الموسم الماضي قد أحرز الثنائية.