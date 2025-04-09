-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يعزّي في وفاة رئيس أركان كتيبة للمشاة بالقطاع العسكري في الوادي
رياضة

إقالة المدرب كانافارو

الشروق الرياضي
  • 777
  • 0
إقالة المدرب كانافارو
ح.م

أنهت إدارة نادي دينامو زغرب مهام المدرب الإيطالي فابيو كانافارو، كما جاء في بيان لِلفريق الكرواتي نشره بعد ظهيرة الأربعاء.

واشتغل المدرب كانافارو (51 سنة) لمدة ثلاثة أشهر في الجهاز الفني لفريق دينامو زغرب، وأشرف على 14 مباراة رسمية.

ويتموقع دينامو زغرب ثالثا في لائحة ترتيب بطولة كرواتيا، قبل 8 جولات عن انتهاء المنافسة، متخلفا عن الرائد هايجوك سبليت بِفارق 8 نقاط. علما أن خوض رابطة أبطال أوروبا في هذا البلد يقتصر أمره على متصدّر لائحة الترتيب. كما ودّع سباق الكأس المحلية من محطة ربع النهائي، بالخسارة داخل القواعد. وهي حصيلة “سلبية” عجّلت بِإقالة المدرب كانافارو، الذي مُنِيَ فريقه بهزيمة ثقيلة (0-3) في البطولة أمام المضيف إيسترا، مساء السبت الماضي.

وبات مساعد كانافارو ساندرو بيركوفيتش رابع مدرب لدينامو زغرب، في الموسم الحالي.

ويملك دينامو زغرب 25 لقب بطولة كرواتية، و17 كأسا محلية، وهو رقم قياسي في المنافستين. وكان في الموسم الماضي قد أحرز الثنائية.

مقالات ذات صلة
قانون جديد من الاتحاد البرازيلي يثير غضب نيمار وديباي

قانون جديد من الاتحاد البرازيلي يثير غضب نيمار وديباي

ماذا قال أنشيلوتي بعد الهزيمة بثلاثية أمام أرسنال؟

ماذا قال أنشيلوتي بعد الهزيمة بثلاثية أمام أرسنال؟

لاعب من اتحاد العاصمة يتنفّس الصّعداء

لاعب من اتحاد العاصمة يتنفّس الصّعداء

جولة خفيفة للاعبي المولودية قبل مواجهة أورلاندو بيراتس

جولة خفيفة للاعبي المولودية قبل مواجهة أورلاندو بيراتس

لاعبو “الخضر” مطالبون باللعب لأندية كبيرة الموسم القادم

لاعبو “الخضر” مطالبون باللعب لأندية كبيرة الموسم القادم

ارتاد الكنيسة ثم احتفل بعيد الميلاد.. ومات بعدها بنوبة قلبية

ارتاد الكنيسة ثم احتفل بعيد الميلاد.. ومات بعدها بنوبة قلبية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد