إقالة المدرب مورينيو

أعلنت إدارة نادي فنرخشة التركي، الجمعة، عن إقالة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو.

وكان جوزي مورينيو (62 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق فنربخشة في جويلية 2024.

وجاء في بيان لِإدارة نادي فنربخشة: “لقد اتخذنا قرار إنها المهام بالتنسيق مع جوزي مورينيو. يفتخر النادي بِالعمل الذي قدّمه مورينيو، ويتمنى لنا النجاح في الحياة المهنية”.

وعجّل إقصاء فريق فنربخشة من رابطة أبطال أوروبا سهرة الأربعاء، بِإقالة مورينيو.

وخسر رجال المدرب مورينيو بِنتيجة (0-1) أمام المضيّف نادي بنفيكا البرتغالي، لِحساب إياب الدور الرابع. بعد أن انتهت مباراة الذهاب بِتركيا بِنتيجة التعادل السلبي.