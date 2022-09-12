إقالة ثلاثة مدربين.. والقائمة مفتوحة في الجولات القادمة

قبل انطلاق الجولة الرابعة من البطولة المحترفة

قبل انطلاق الجولة الرابعة من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، تم إقالة ثلاثة مدربين بسبب سوء النتائج، والقائمة تبقى مفتوحة لدخول أسماء أخرى.

المدرب الأول الذي تم الاستغناء عنه هو مدرب شبيبة القبائل البلجيكي جوزيه ريغا، بسبب خسارة الفريق القبائلي ثلاث مباريات متتالية، أمام كل من أولمبي الشلف، شباب قسنطينة، واتحاد الجزائر، ليسجل أول أمس انهزاما رابعا في منافسة كأس الكاف بنتيجة هدف لصفر أمام كازا سبورت السنغالي.

واستقرت إدارة الشبيبة على خليفة التقني البلجيكي، حيث اختارت المدرب عبد القادر عمراني الذي قال في تصريحات صحفية: “سبق لي تدريب العديد من الأندية الجزائرية الكبيرة، وإنه لشرف كبير أن أدرب ناديا بحجم شبيبة القبائل، أتمنى أن أوفق في هذه المهمة”.. مضيفا أنه “اشترط جلب مدرب لياقة جديدا سبق له العمل معه، مقابل الاحتفاظ بالمدرب المساعد، ومدرب حراس المرمى الذين تواجدا ضمن الجهاز الفني السابق.

المدرب الثاني الذي تم فسخ عقده هو مدرب مولودية الجزائر البوسني فاروق هادجيبجيتش بالتراضي، مثلما أكده بيان فريق المولودية بسبب النتائج الفنية المحققة، التي كانت بعيدة عن تطلعات الأنصار، الذين كانوا يأملون في رؤية الفريق بعد مرور ثلاث جولات مع أندية المقدمة وليس العكس، وهو الأمر الذي تطلب من الإدارة إيجاد الحل المناسب… المولودية تحصلت على نقطتين فقط بعد تعادلين أمام أمل الأربعاء، واتحاد بسكرة وانهزام أمام شبيبة الساورة ببشار… خليفة البوسني سيكون بنسبة كبيرة نور الدين زكري الذي ينتظر موافقة إدارة النادي العاصي على مشروعه.

المدرب الثالث الذي قدم استقالته هو مدرب نجم مقرة عز الدين رحيم بعد مباراة مولودية وهران، والسبب حسب بعض المقربين من الفريق، أن النادي واجه مشاكل كبيرة أثناء تنقله إلى وهران.. إضافة إلى أن اللاعبين والطاقم الفني لم يتلقوا أي سنتيم منذ بداية الموسم، وهذا ما جعل الأزمة تتفاقم… عز الدين رحيم فضل المغادرة في صمت في وقت لم تجلب إدارة النادي خليفة له.

أحد المدربين الذي فضل عدم الإشراف على أي فريق قال لـ”الشروق”: “تريد الحقيقة.. فضلت عدم العمل هذه السنة بسبب أن كل الأندية تعاني من أزمات مالية، وبالتالي، لا يمكننا تحفيز اللاعبين ما عدا الفرق التي تملك شركات وطنية”.

ويتواجد عدد كبير من المدربين الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الرابعة في وضعية صعبة خاصة مدرب خنشلة، هلال شلغوم العيد، وحتى مولودية وهران، وأمل الأربعاء.