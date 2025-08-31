إقالة رئيسة الوزراء التايلاندية بسبب مكالمة!

بعد أكثر من عام على بدء ولايتها، انتهت رسميًا رئاسة باتونغتارن شيناواترا للوزراء في تايلاند بعد أن أقالتها المحكمة الدستورية على خلفية ارتكاب مخالفة أخلاقية.

وتم تنحية باتونغتارن، وهي أصغر زعيمة غير ملكية في آسيا، من منصبها كرئيسة للوزراء على خلفية مكالمة مثيرة للجدل مع الزعيم الكمبودي السابق، هون سين، خلال تفجر نزاع حدودي بين البلدين الجارين في وقت سابق من هذا العام، والتي وُجد أنها تُشكل انتهاكات للأخلاق والنزاهة.

وأفادت صحيفة “خاوسود” التايلاندية أن المحكمة أشارت إلى أن باتونغتارن انتقدت قائدا في الجيش التايلاندي خلال المكالمة، قائلة إن ذلك “أظهر ضعف السياسة المحلية التايلاندية، وأن باتونغتارن قدمت تنازلًا لهون سين دون مراعاة “الأمن القومي” في محاولة لإنقاذ شعبيتها.

وتعتبر تايلاند من الدول التي تبادر إلى التغييرات السريعة في المناصب، كما أُقيلت سريتا ثافيسين، سلف بايتونغتارن، من قِبل المحكمة الدستورية العام الماضي لمخالفتها قواعد السلوك المهني، وذلك بعد أقل من عام من توليها منصبها.

وكان عزل رئيسة الوزراء مطروحا منذ أشهر، وقد عُلقت عن العمل بالفعل في الأول من جويلية في انتظار صدور الحكم في قضيتها، والذي صدر يوم الجمعة.

عائلة الوزيرة المقالة أكثر درايةً بمسألة الإقالة من غيرها، فقد كان والدها تاكسين وعمتها ينغلوك رئيسين سابقين للوزراء، وقد انتهت ولايتهما مبكرًا في عامي 2006 و2014 على التوالي.

مع خروج بايتونغتارن من منصبها، قد لا تستعيد السلالة السياسية القوية مستوى الهيمنة السياسية الذي كانت عليه سابقًا، وفقًا لما ذكره مراقبون لمجلة time.