إقالة رئيس البايرن والمدير الرياضي رغم الاحتفاظ بِلقب البطولة!

تتحدّث الصّحافة الألمانية مساء السبت عن إقالة رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان، والمدير الرياضي سالي خميدزيتش، رغم احتفاظ الفريق بِلقب البطولة المحلّية.

واحتفظ البايرن مساء السبت بِلقب “البوندسليغا”، بعد فوزه بِنتيجة (1-2) على المُضيّف نادي كولن، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة.

وبات البايرن في الصّدارة بِرصيد 71 نقطة، رفقة نادي بوروسيا دورتموند، لكن العملاق البافاري استأثر بِاللّقب استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+54/ +39).

ومباشرة بعد نهاية مقابلات الجولة الختامية، ذكرت عديد وسائل الإعلام بينها قناة “سكاي سبورتس” الألمانية، أن مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ أقدم على إنهاء مهام الرئيس أوليفر كان، وأيضا المدير الرياضي (مُكلّف بِشقّ الانتدابات) البوسني سالي خميدزيتش.

وفسّرت القرار بِسلبية النتائج، على غرار تجمّد المُشاركة في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، والكأس المحلّية، والاحتفاظ بِلقب البطولة في الجولة الأخيرة، وإقالة المدرب يولين ناغلسمان في مارس الماضي، وأيضا فشل سياسة انتدابات اللاعبين. عِلما أن لقب البطولة الألمانية لا يُعدّ “إنجازا” في فلسفة الإدارة البافارية، لِأن زملاء المهاجم توماس مولر تذوّقوا حلاوته 11 مرّة مُتتالية ما بين 2013 و2023، بِصرف النّظر عن تتويجات كثيرة في نسخ أخرى.

وشغل أوليفر كان (53 سنة) منصب رئيس نادي البايرن منذ جويلية 2021، بينما استهلّ سالي خميدزيتش (46 سنة) مهام المدير الرياضي سنة 2017.

وفي بيان لها أصدرته مساء السبت، أكّدت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني قرار الإقالة، وأضافت أنها عيّنت يان كريستيان دريزن (55 سنة) رئيسا جديدا. فيما تنتدب مديرا رياضيا آخر خلال الأيّام القليلة المقبلة.