إقالة رئيس نادي شباب بلوزداد وتعيين مسؤول جديد

أمسى مهدي رابحي، الإثنين، رئيسا جديدا لِنادي شباب بلوزداد، خلفا لِزميله محمد بن الحاج.

وجاء في بيان لِإدارة نادي الأحمر والأبيض، أن مجلس إدارة الفريق عقد اجتماعا، خلص إلى إنهاء مهام الرئيس محمد بن الحاج، وتعويضه بِزميله مهدي رابحي.

وشغل محمد بن الحاج المنصب منذ فوز شرف الدين عمارة في أفريل 2021 في انتخابات رئاسة “الفاف”. على اعتبار أن عمارة كان يقود مجلس إدارة فريق “أبناء العقيبة”. أمّا مهدي رابحي فكان يحوز العضوية في مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد.

ويُشرف مجلس الإدارة على تسيير الشركة الرياضية ذات الأسهم شباب بلوزداد، والمُموّلة من قبل المُجمّع العمومي “مادار”.

واشتعل الخلاف في الفترة الأخيرة بين بن الحاج وعمارة، حيث اشتكى بن الحاج من قلّة الدّعم المالي لِجلب لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي. بينما دعا عمارة إلى ترشيد النّفقات وتسقيف الأجور، على اعتبار أنه يرأس مُجمّعا عموميا (مادار/ الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا)، ولا يغترف من خزينته الخاصّة.