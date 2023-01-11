إقالة لوغريت من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

أقيل، الأربعاء، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت عن منصبه على رأس هذه الهيئة.

ويرجح سبب إقالة لوغريت الذي تسلم رئاسة الاتحاد في 2011 وتنتهي فترته الحالية في 2024، إلى تصريحات له طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان.

كما يرجح أن تكون تهمة التحرش الجنسي سببا في إقالة لوغريت، بعد أن وجّهت وكيل الأعمال سونيا سويد، اتهامات مباشرة لرئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، بسلوك جنسي غير لائق.

وأكدت محطة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها إيقاف نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ممارسة مهامه وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.

وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.

وتعرض لوغريت (81 عاما) لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.