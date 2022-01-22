إقالة مدرب أحد المنافسين المحتملين لـ”الخضر” في المباراة الفاصلة

أقال الإتحاد الغاني لكرة القدم المدرب الصربي ميلوفان رايفايتش، من منصبه بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية في الكاميرون.

ويعد منتخب غانا أحد المنافسين المحتملين لـ “الخضر” في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022، بتواجده رفقة مصر والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي، في التصنيف الثاني للقرعة التي تجري عصر السبت في الكاميرون.

ويتواجد المنتخب الجزائري مع الخمسة الأوائل، في تصنيف الفيفا، لشهر ديسمبر، والمعتمد في عملية القرعة، ويتواجد في التصنيف الأول إلى جانب الجزائر كل من السنغال والمغرب وتونس ونيجيريا.

وخرجت غانا من البطولة التي تقام في الوقت الحالي في الكاميرون من دور المجموعات بعد تذيل جدول ترتيب المجموعة الثالثة بعد الخسارة من المغرب وجزر القمر والتعادل مع الغابون.

وتعرض الاتحاد الغاني لكرة القدم إلى ضغوط شديدة من قبل الجماهير بحل الفريق الحالي لمنتخب غانا وإقالة المدرب نتيجة الخروج القاسي من كأس أمم إفريقيا.