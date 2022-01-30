إقالة مدرب المنتخب التونسي بعد الإقصاء من الكان

قررت الاتحادية التونسية لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب منذر الكبير بعد الإقصاء من الكان وتعيين جلال القادري خلفا له.

وقدمت الاتحادية التونسية لكرة القدم في بيان لها شكرها للمدرب منذر الكبير على ما بذله من مجهودات في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب التونسي.