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رياضة

إقالة مدرب بن طالب

علي بهلولي
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إقالة مدرب بن طالب
ح.م
جيرالد باتيكل

أعلنت إدارة نادي أونجي الفرنسي، الخميس، عن إقالة مدرب فريقها الكروي جيرالد باتيكل.

ومعلوم أن فريق أونجي يضمّ في صفوفه أربعة لاعبين جزائريين، وهم: الدولي الحالي نبيل بن طالب، وزملاؤه المدافع إلياس شتي، ومتوسّط حيماد عبدلي (مُغترب)، والمهاجم فريد الملالي.

ونشرت إدارة نادي أونجي بيانا مُقتضبا، ذكرت فيه إنهاء مهام المدرب جيرالد باتيكل، الذي كان قد استهلّ مهامه في ماي 2021.

وتعرّض فريق متوسّط الميدان بن طالب لِسبع هزائم متتالية في آخر مقابلاته، بِرسم بطولة فرنسا للقسم الأوّل.

ويتذيّل فريق أونجي لائحة ترتيب بطولة “اللّيغ 1″، التي تستأنف نشاطها في الـ 28 من ديسمبر الحالي. بعد أن أُوقفت المنافسة في الـ 13 من نوفمبر الماضي، بِسبب تنظيم قطر لِكأس العالم 2022.

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