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رياضة

إقالة مدرب تونس وهذا هو التقني البديل

الشروق الرياضي
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إقالة مدرب تونس وهذا هو التقني البديل
ح.م
صبري اللموشي.

أنهى اتحاد تونس لِكرة القدم مساء الإثنين، مهام الناخب الوطني صبري اللموشي.

وعجّلت خسارة منتخب تونس (1-5) أمام السويد، بِإنهاء مهام المدرب صبري اللموشي (54 سنة)، الذي كان قد باشر الوظيفة في منتصف جانفي الماضي.

ولُعبت هذه المباراة في ساعة مبكّرة من صباح الإثنين بِالمكسيك، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وعيّن اتحاد الكرة التونسي التقني المحلي منذر الكبير (56 سنة/ الصورة الثانية والأخيرة المُدرجة)، مدربا بديلا لِمنتخب “نسور قرطاج”. والذي سبق له مزاولة نفس المهام ما بين 2019 و2022.

وبقيت لِمنتخب تونس مقابلتان في دور المجموعات للمونديال الحالي، أمام اليابان وهولندا في الـ 21 والـ 26 من جوان الحالي.

ويصعد رائد ووصيف الفوج إلى الدور الـ 16، ويمكن لثالث الترتيب أن يلحق بهما، إذا حاز أحسن مركز ثالث. علما أن المنظّمين رصدوا بِهذا الشأن 8 تأشيرات لـ 12 منتخبا.

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