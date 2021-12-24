إقالة مدرب “سوسطارة” بعد 4 أشهر من انتدابه

أقالت إدارة نادي اتحاد العاصمة سهرة الجمعة، التقني الفرنسي دونيس لافاني مدرب فريقها الكروي.

جاء ذلك بِسبب سلبية النتائج المسجّلة في الفترة الأخيرة، كما فسّرت إدارة نادي الأحمر والأسود قرار إنهاء مهام المدرب الفرنسي.

وكانت إدارة نادي اتحاد العاصمة قد انتدبت المدرب لافاني (57 سنة) في أواخر شهر أوت الماضي، لِمدّة موسم واحد.

وتعادل أشبال المدرب دونيس لافاني سلبا داخل القواعد مساء الجمعة، أمام نظرائهم من مولودية وهران. لِحساب الجولة التاسعة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

ولم يتذوّق زملاء متوسط الميدان حمزة كودري طعم الفوز، في المقابلات الثلاث الأخيرة من عمر البطولة الوطنية.

وخاض اتحاد العاصمة تحت إمرة المدرب لافاني 8 مقابلات بِرسم البطولة الوطنية، وسجّل 3 انتصارات ومثلها من التعادلات وخسارتَين، لِيتموقع في الرّتبة التاسعة. مع الإشارة إلى أن فريق “سوسطارة” تنقصه مباراة متأخّرة.

وتنتظر اتحاد العاصمة مباراة جوارية قوية بعد ظهر الثلاثاء المقبل، أمام المضيف والرّائد شباب بلوزداد، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الوطنية.