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رياضة

إقالة مدرب شبيبة الساورة

علي بهلولي
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إقالة مدرب شبيبة الساورة
الأرشيف
قيس اليعقوبي

أعلنت إدارة نادي شبيبة الساورة، السبت، عن إنهاء مهام التقني التونسي قيس اليعقوبي مدرب فريقها الكروي.

واتُّخذ القرار بعد اتّفاق بين الطرفَين، كما أوضحته إدارة نادي “نسور بشار”.

وكان المدرب التونسي قيس اليعقوبي (55 سنة) قد استهلّ مهامه في فريق شبيبة الساورة، شهر سبتمبر الماضي.

وتسبّب إقصاء فريق شبيبة الساورة من سباق كأس “الكاف”، إلى حدّ كبير، في إقالة المدرب قيس اليعقوبي.

وتنتظر فريق شبيبة الساورة مباراة قوية سهرة الثلاثاء المقبل، أمام الزائر والرائد شباب بلوزداد، ضمن إطار الجولة الـ 25 من عمر البطولة الوطنية.

ويتصدّر شباب بلوزداد لائحة الترتيب بِرصيد 49 نقطة، وتتموقع شبيبة الساورة ثانية بِمجموع 43 نقطة.

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