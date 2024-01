إقالة مدرب غانا بعد الخروج المبكر من “الكان”

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة كريس هيوتون من تدريب المنتخب، بعد خروجه المبكر من كأس أمم إفريقيا، في كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الغاني في بيان له: “يعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إنهاء مهام كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري”.

وأضاف البيان “سيقدم الاتحاد الغاني لكرة القدم في الأيام المقبلة خارطة طريق بشأن مستقبل المنتخب”.

كما اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الغاني قرارا بحل الجهاز الفني للمنتخب.

واحتلت غانا المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، وتبخرت آمالها في التأهل إلى ثمن النهائي، ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعتين الثالثة والرابعة.

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV

— 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 23, 2024