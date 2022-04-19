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رياضة

إقالة مدرب فريق “سوسطارة” بعد شهرَين فقط من انتدابه

علي بهلولي
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إقالة مدرب فريق “سوسطارة” بعد شهرَين فقط من انتدابه
الأرشيف
زلاتكو كرمبوتيتش

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، الثلاثاء، عن إنهاء مهام مدرب فريقها الكروي زلاتكو كرمبوتيتش.

وأوضحت إدارة نادي “سوسطارة” أن القرار اتّخذته، بعد اتّفاق بينها وبين التقني الصربي.

وكان المدرب زلاتكو كرمبوتيتش (63 سنة) قد استهلّ مهامه في الجهاز الفني لِفريق اتحاد العاصمة، شهر فيفري الماضي.

وعجز لاعبو المدرب زلاتكو كرمبوتيتش عن حصد نقاط الفوز، في المقابلات الثماني الأخيرة من عمر البطولة الوطنية.

وخسر فريق الأحمر والأسود آخر مواجهة له في البطولة، أمام المضيف نادي مولودية وهران بِنتيجة (1-2)، سهرة الإثنين.

ويتموقع اتحاد العاصمة سابعا في جدول الترتيب، قبل ثماني جولات عن إسدال ستار البطولة الوطنية.

وبِالمقابل، قالت إدارة نادي اتحاد العاصمة إن بقية أعضاء الجهاز الفني سيُواصلون عملهم، على غرار المدرب المساعد جميل بن واحي.

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