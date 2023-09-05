إقالة مدرب ماندي

أعلنت إدارة نادي فياريال الإسباني، الثلاثاء، عن إنهائها مهام المدرب كيكي سيتين.

ومعلوم أن فريق فياريال الإسباني يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، منذ صيف 2021، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025.

وفي بيان أصدرته، قالت إدارة نادي “الغوّاصة الصّفراء” إن التقني المحلّي سيتين لم يعدّ مدربا لِفريقها الكروي. ووجّهت إليه تشكّراتها على العمل الذي قدّمه منذ قدومه في خريف 2022.

وتلقّى فريق فياريال أربع هزائم في آخر خمس مقابلات رسمية له، عجّلت بِتنحية المدرب كيكي سيتين.

ولم يمنح المدرب كيكي سيتين للمدافع عيسى ماندي فرصة اللّعب أساسيا في الموسم الجديد، سوى في مباراة واحدة لِحساب منافسة البطولة الإسبانية.

وأضافت إدارة نادي فياريال أنّها أسندت المهمّة إلى مدير كرة القدم ميغيل أنخيل تينا، وذلك بِصفة مُؤقّتة، ريثما تنتدب مدربا جديدا في أقرب الآجال.